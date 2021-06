Roma, idea Mata per l’attacco: può arrivare a costo zero

Importanti indiscrezioni di mercato riportate nelle ultime ore in Inghilterra, come si legge su vari media britannici, la Roma sarebbe sulle tracce di Juan Mata, 33enne trequartista spagnolo dello United.

Mata è in scadenza di contratto con il club inglese, che di recente gli ha proposto il rinnovo ma a cifre sensibilmente più basse rispetto all’ingaggio percepito attualmente. Il giocatore sta riflettendo, soprattutto in virtù dell’interesse dei giallorossi e del Valencia.

Fattore da non sottovalutare è la presenza nella capitale di José Mourinho, con cui ai tempi del Chelsea il rapporto non fu dei migliori, ma i due si ritrovarono allo United e andò tutto per il verso giusto, come rivelato dal giocatore nella sua biografia:

“La prima conversazione tra me e Josè, che molti credevano sarebbe stata anche l’ultima, è stata normalissima. Non abbiamo fatto alcun commento sulle voci sul nostro rapporto e non abbiamo discusso il passato. Mi ha salutato normalmente, come prevedeva il nostro rapporto di lavoro”.

Mata, dunque, è nel mirino dei giallorossi e potrebbe sbarcare a parametro zero. Molto però dipenderà dalla volontà di Mourinho.