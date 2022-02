Roma, idea Mazroui a parametro zero ma Borussia in pole su di lui

La Roma non sta vivendo un momento felice della stagione. Prima il pareggio interno contro il Genoa, poi l’uscita dalla Coppa Italia a vantaggio dell’Inter. Riscattarsi subito non è semplice, anche perché nel prossimo impegno di campionato la squadra di José Mourinho affronterà un club ostico come il Sassuolo.

Intanto comunque le prestazioni di alcuni giallorossi tengono in allerta il direttore sportivo Tiago Pinto, che è già alla ricerca di valido giocatori da tesserare per il prossimo anno. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza vi è al momento Rick Karsdorp.

L’esterno olandese, attuale padrone della fascia destra, non sta convincendo ed è in netta fase calante. Ecco perché, nonostante l’arrivo di Maitland-Niles, la Roma si sta interessando all’acquisto di un altro giocatore laterale.

In tale direzione nelle ultime ore, secondo almeno quanto riportato dal “Ruhr Nachrichten“, la pista di mercato più calda gradita dalla Roma è Noussair Mazraoui. L’esterno destro dell’Ajax, classe ’97, ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Ciò vuol dire che il club giallorosso potrebbe prelevarlo in estate a parametro zero, senza dover prima parlare con il club olandese.

Al momento però, nonostante la Roma avesse avviato i contatti già tempo fa, il Borussia Dortmund appare in netto vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Mazraoui. Insomma, le prossime settimane potrebbero riservare importanti novità per il futuro dell’esterno dell’Ajax.