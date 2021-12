Roma, idea Tolisso a parametro zero: anche Inter e Napoli su di lui

Tra i giocatori che si ritroveranno svincolati a fine stagione calcistica ve n’è uno che particolarmente interessa i club di Serie A. Si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista centrale francese di 27 anni.

Lentamente uscito dai radar del progetto tecnico del Bayern Monaco, per Tolisso non è previsto alcun rinnovo contrattuale. Per tale motivo il calciatore francese si libererà a parametro zero nella prossima estate e su di lui vi sono già parecchie squadre interessate.

In particolar modo, dalla Serie A, vi sono Inter, Napoli e, più recentemente, Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club giallorosso sarebbe pronto a sfidare la concorrenza per mettere le mani sul colpo Tolisso. Il calciatore francese gode della massima stima sia della dirigenza che del tecnico José Mourinho.

L’ostacolo non di poco conto però è dettato dal fattore economico dell’operazione. Se da una parte è vero che l’occasione di prendere un top player a parametro zero è molto ghiotta, dall’altra parte non può essere trascurato l’ingaggio del calciatore.

Corentin Tolisso percepisce attualmente ben 6,5 milioni di euro netti all’anno. Una cifra che la Roma, in precarie condizioni economiche, non può certamente permettersi. Rimane così da capire se il centrocampista sia disposto ad accettare un ingaggio nettamente inferiore a quello offertogli dal Bayern Monaco.