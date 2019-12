Roma, idea Veltman per la fascia destra: i dettagli

Archiviata l’ultima gara del 2019 con il brillante successo sulla Fiorentina, per la Roma ora è tempo di proiettarsi al mercato di gennaio e cercare di rinforzare la rosa di Paulo Fonseca. La priorità sarà data all’arrivo di un vice-Dzeko, ma è possibile che Petrachi intervenga anche in altri ruoli qualora ci sia necessità.

CORSIE LATERALI – Il direttore sportivo della Roma sta seguendo vari profili per le corsie esterne di difesa in virtù dell’incertezza sul futuro di Florenzi e Santon e dell’infortunio di Zappacosta, ancora lontano dal rientro.

OBIETTIVI – Petrachi farebbe carte false per portare nella capitale Timothy Castagne dell’Atalanta, ma l’esterno costa caro. Stesso discorso per Hans Hateboer, anche lui alla corte di Gasperini, che difficilmente se ne vorrà privare dopo aver raggiunto gli ottavi di Champions. Ecco perché nelle ultime ore sarebbe venuto fuori il nome di Joel Veltman, 27enne dell’Ajax. A riportare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport.

CIFRE E DETTAGLI – L’esterno olandese all’occorrenza potrebbe essere schierato anche da centrale e farebbe molto comodo a Fonseca. Per l’Ajax è un titolare, ma, in virtù del contratto in scadenza nel 2021, il costo del cartellino non è elevato: per convincere i Lancieri potrebbe bastare una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.