Roma, idea Weghorst del Wolfsburg come vice Dzeko

La Roma si muove in vista della prossima stagione e cerca rinforzi per il reparto avanzato, anche quest’anno sulle spalle del solito Dzeko. Il centravanti bosniaco è stato costretto agli straordinari, ha riposato pochissimo e si è sempre fatto trovare pronto, ma l’età avanza e la Roma dovrà trovargli una degna alternativa.

ULTIMA IDEA – Stando a quanto si legge su Calciomercato.com, la Roma per rinforzare l’attacco avrebbe messo nel mirino Wout Weghorst, centravanti olandese classe ’92 in forza al Wolfsburg, con cui quest’anno ha segnato la bellezza di 11 reti in Bundesliga.

QUESTIONE KALINIC – Prima di gettarsi sul mercato i giallorossi dovranno risolvere la situazione Kalinic. L’attaccante croato è stato invisibile fino alla giornata di ieri, dove ha trascinato la squadra con una doppietta e un assist nella trasferta di Cagliari. Il bomber ex Viola si è sbloccato e, qualora le prestazioni risultassero positive fino al termine del campionato, la Roma potrebbe esercitare l’opzione per il riscatto.

LEGAME – L’eventuale arrivo di Weghorst dipenderà dunque dalla conferma o meno di Kalinic. Per capire come deciderà di muoversi la società non resta che attendere la fine della stagione.