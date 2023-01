Roma, il Betis chiede Vina

Secondo fonti certe, Vina potrebbe salutare la Roma in questo mercato di gennaio per trasferirsi al Betis Siviglia. Contatti in corso

Secondo calciomercato.com, la Roma potrebbe presto salutare Vina. Il terzino è in uscita già dalla scorsa estate, con i giallorossi che vorrebbero cederlo al prima possibile. I colleghi di cm hanno scritto, sulla situazione: “Matias Vina potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato. Il terzino sinistro interessa al Betis e potrebbe trasferirsi in Spagna con la formula del prestito fino al termine della stagione”.

Evidente, dunque, come potrebbe andar via. Il calciatore andrebbe via in prestito, liberando potenzialmente parte del suo prestito a bilancio. La Roma, però, avrà bisogno di comprare qualcun’altro in quel ruolo.

Chi arriva?

I giallorossi continuano a monitorare vari obiettivi per la fascia. Il primo è Alvaro Odriozola, che è ai margini del progetto Real Madrid. Il giocatore piace, ma resta da capire se sia una trattativa fattibile. Un po’ più arretrato c’è Juranovic, che però è corteggiato anche dal Chelsea.

Intanto sembra prendere quota anche De Sciglio, che potrebbe presto salutare. Intanto, prende quota la cessione di Shomurodov con Braida della Cremonese che è uscito allo scoperto. Ecco cosa ha detto: “Ci siamo interessati ad un eventuale trasferimento del giocatore a Cremona. A volte certi calciatori non conoscono realtà come la nostra. Nel tempo i calciatori capiteranno che quando la Cremonese chiede è una realtà importante e non di seconda classe”. La Roma intanto aspetta e spera, perché così facendo potrebbe intervenire sul mercato.