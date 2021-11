Roma, il Bologna piomba su Reynolds e Carles Perez: i dettagli

Il Bologna di Sinisa Mihajlović promette di essere molto attivo sul mercato, a cominciare dalla finestra invernale di calciomercato. Saranno parecchie le compravendite dei rossoblù, con la dirigenza che necessita di cedere alcuni giocatori, soprattutto in attacco.

Nel reparto offensivo dei felsinei sono infatti con le valigie in mano Falcinelli, Santander e von Hooijdonk. Inoltre Musa Barrow sarà out per un mese in quel di gennaio a causa della Coppa d’Africa. L’arrivo di un attaccante risulta così necessario in quel di Bologna.

In tale direzione va il forte interessamento del club rossoblù nei confronti di Carles Perez. L’esterno offensivo della Roma potrebbe dare una grande mano al Bologna, andando a costituire una grandissima alternativa a Barrow. Su di lui però c’è il problema dell’ingaggio: per rendere possibile l’affare la Roma dovrà contribuire al pagamento dello stipendio.

Carles Perez però non è l’unico giallorosso su cui è molto presente il Bologna. Altro calciatore della Roma a fare gola alla dirigenza felsinea è Reynolds. Il giovane esterno americano è fuori dal progetto tecnico di José Mourinho ed il suo passaggio tra le fila del club bolognese è così molto probabile.

Da una parte Reynolds accetterebbe volentieri il passaggio al Bologna per trovare finalmente un po’ di continuità. Dall’altra parte Sinisa Mihajlović ha chiesto espressamente un esterno destro per creare un’alternanza con Lorenzo De Silvestri. La trattativa può concretizzarsi già a gennaio.