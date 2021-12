Roma, il Bordeaux piomba su Diawara: ecco la risposta del centrocampista

Amadou Diawara nonostante lo scarso minutaggio concessogli finora a José Mourinho, continua ad essere molto richiesto sul mercato. Secondo quanto rivelato dal portale LaRoma24.it, nelle ultime ore si sarebbe interessato a lui il Bordeaux.

Il club francese ha allacciato i primi contatti con l’entourage del centrocampista per sondare il terreno e capire i primi margini di manovra. A quanto trapelato però, la risposta di Diawara è stata negativa. Un ‘no’ secco che non lascia spazio ad interpretazioni o possibilità di manovra.

E l’ex Napoli ora potrebbe diventare addirittura un caso in quel di Roma. La società giallorossa se ne libererebbe volentieri per far cassa, e per tale motivo vi è bisogno della volontà del calciatore di sposare una nuova causa calcistica.

Diawara però al momento non è stato mai convinto del tutto dalle proposte arrivategli. Più che voglia di rimanere a Roma pare quindi trattarsi di insoddisfazione verso le squadre che finora hanno bussato alla porta dei suoi agenti.

Probabile che la permanenza forzata del centrocampista ex Napoli spinga il tecnico José Mourinho a concedergli maggiore spazio. Tutto però dipenderà ovviamente anche dall’arrivo del nuovo centrocampista centrale dal mercato di riparazione invernale, che potrebbe togliere ancora più spazio a Diawara.