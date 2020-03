Roma, il Feyenoord vuole tenere Karsdorp: Berghuis può rientrare nell’affare

Rick Karsdorp può restare in Olanda. Il terzino di proprietà della Roma nella scorsa estate è tornato al Feyenoord, club dal quale i giallorossi l’avevano prelevato nel luglio 2017. Nella capitale l’esterno non ha lasciato il segno a causa dei numerosi problemi fisici, ma in questa stagione in Eredivise ha dimostrato di aver messo alle spalle il passato.

CONTINUITA‘ – Karsdorp è tornato a fare su e giù per la fascia ed è riuscito finalmente a trovare la continuità che gli era mancata a Roma. Tra campionato e coppe l’olandese ha collezionato 24 presenze, condite da 2 reti e 5 assist.

RISCATTO – Le buone prestazioni stanno convincendo il Feyenoord a riscattare il terzino. Stando, però, alle ultime indiscrezioni, la trattativa con la Roma potrebbe allargarsi e prevedere l’inserimento di altri giocatori.

INTERESSE – Il direttore sportivo della Roma, Petrachi, stravede Steven Berghuis, esterno destro classe ’91 in forza al club olandese, che in questa stagione ha messo a segno 15 reti e 7 assist in 24 presenze. Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, la Roma vorrebbe inserire il cartellino del giocatore nell’affare.

CONTATTI – L’agente di Berghuis è Mino Raiola e la Roma per portarsi avanti avrebbe già avuto i primi contatti per sondare il terreno e capire se sussiste la volontà del giocatore a trasferirsi nella capitale.