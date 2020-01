Roma, il Galatasaray su Juan Jesus, Perotti e Cetin: le ultime

Il Galatasaray torna a bussare alla porta della Roma, il club turco in estate ha prelevato Steven N’Zonzi, ma le cose non sono andate al meglio, con il francese fuori rosa e alla ricerca di una nuova sistemazione a gennaio; nonostante ciò i due club sono nuovamente in contatto per altri affari di mercato.

INTERESSE – Il Galatasaray ha messo nel mirino tre giocatori della rosa di Fonseca: stiamo parlando di Juan Jesus, Diego Perotti e il turco Cetin, ma al momento solo i primi due sono sul mercato.

IN USCITA – Il difensore brasiliano ha trovato poco spazio in questi mesi e vuole andar via, sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina e Bologna. Perotti, invece, ha messo alle spalle gli infortuni di inizio stagione e sta ritrovando continuità, ma ciò potrebbe non bastare ad evitare la cessione qualora dovessero arrivare offerte soddisfacenti.

PERMANENZA – Resterà nella capitale Cetin, che ha ben figurato quando è stato chiamato in causa, scavalcando nelle gerarchie di Fonseca proprio Juan Jesus. Il tecnico punta molto sul centrale e gli concederà spazio sia in Coppa Italia che in Europa League.