Roma, il Nizza pronto a riscattare Kluivert per 14 milioni di euro

La Roma si prepara ad incassare 14 milioni di euro non appena la sessione estiva di calciomercato avrà inizio. Non vi è ancora l’ufficialità in merito ma sembra ormai una cosa ben definita: il Nizza dovrebbe a breve riscattare Justin Kluivert, di proprietà del club giallorosso.

Lo scorso anno il club francese aveva prelevato l’ala ex Ajax dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni. Ora quelle condizioni sono vicinissime a realizzarsi. Da accordi infatti, Justin Kluivert dovrà avere almeno il 50% delle presenze realizzabili in stagione, e inoltre il suo Nizza dovrà qualificarsi in Champions League.

La prima condizione è già archiviata, con il giocatore che ha già disputato 20 partite, mettendo a segno 5 gol. Per la seconda condizione bisognerà aspettare a fine campionato. Il Nizza comunque al momento è secondo in campionato e il tecnico Galtier è molto contento dell’apporto di Kluivert alla squadra.

Difficilmente quindi il tecnico permetterà al calciatore ex Roma di andare via. E così i 14 milioni destinati alle casse della Roma sono sempre più vicini. A tale cifra vanno inoltre aggiunti i circa 20,4 milioni di euro che il Marsiglia dovrà corrispondere al club capitolino per i riscatti di Pau Lopez e Under.

Insomma, la Roma inizia ad incassare in maniera sostanziosa in vista di un mercato in entrata che si preannuncia ricco di colpi. José Mourinho è molto esigente e Tiago Pinto e già al lavoro per costruire la squadra del futuro, ambiziosa e consistente.