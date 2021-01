Roma, il Parma su Fazio. Pinto tratta la cessione di Santon alla Samp

La Roma è molto attiva sul mercato nelle ultime ore e si appresta a chiudere due importanti operazioni in entrata: stiamo parlando di Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 del Dallas FC.

Il Faraone si trova già nella capitale e ha sostenuto una prima parte delle visite mediche prima di risultare debolmente positivo al covid. Domani effettuerà un nuovo tampone per capire se potrà proseguire i controlli o rimandare ulteriormente la firma sul contratto. Arriverà da svincolato.

In dirittura d’arrivo anche l’operazione per l’esterno americano, che dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a 700mila euro l’anno più bonus.

Roma a lavoro non solo in entrata ma anche in uscita. I giallorossi stanno trattando la cessione di Federico Fazio al Parma e di Santon alla Sampdoria di Ranieri. Il difensore argentino non è convintissimo della destinazione, ma nelle ultime ore il tecnico D’Aversa gli avrebbe telefonato per convincerlo ad accettare la proposta.

Discorso diverso per il terzino ex Inter, che vedrebbe di buon occhio il passaggio alla Samp, che in queste ore sta cercando l’accordo con i giallorossi.