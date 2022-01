Roma, il presidente dell’OM apre alla cessione di Kamara: “Tutto può succedere”

In casa Roma, nonostante l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto, continua la ricerca di un centrocampista centrale, che può rappresentare la ciliegina sulla torta di questo mercato di riparazione invernale. Le alternative sono molte e tra i nomi più caldi vi è sicuramente Boubacar Kamara.

A tal proposito nelle ultime ore molto interessanti sono state le parole del presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, che ha praticamente aperto alla cessione del suo centrocampista francese, classe ’99. Ecco le sue parole.

“Per Bouba (Kamara, ndr) abbiamo discusso molto. C’è rispetto reciproco, ci siamo messi a sedere e ad oggi tutto può succedere, a patto che si soddisfino tutte le parti in causa. Il rispetto è importante, vedremo cosa succede… Non è piacevole avere un giocatore a fine contratto“.

La Roma è alla finestra pronta per mettere le mani sul cartellino di Kamara già a gennaio. L’affare potrebbe anche essere rimandato a giugno, quando il francese risulterà svincolato e quindi un appetibile occasione a parametro zero.

La concorrenza però non manca. La favorevole situazione ha attirato l’attenzione di parecchi club. Su tutti, da registrare sono gli interessi di Juventus e Tottenham. Da non escludere è dunque il generarsi di una mini asta per assicurarsi le prestazioni sportive di Boubacar Kamara già a gennaio. Altrimenti se ne riparlerà per tutti a giugno.