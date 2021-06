Roma, il punto sul mercato: vicini Xhaka e Rui Patricio, verso la rescissione Fazio, Pastore e Santon

Il mercato della Roma entra nel vivo. Il general manager Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa di Mourinho e in questi giorni ha svolto numerosi incontri con agenti e intermediari.

Per quanto riguarda il mercato in entrata si cerca un portiere, la scelta definitiva è caduta su Rui Patricio, scartato Gollini. Il numero uno del Wolverhampton e della nazionale portoghese arriverà per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Per la mediana il primo nome è quello di Granit Xhaka, con cui c’è già l’intesa contrattuale. Da limare gli ultimi dettagli con l’Arsenal relativi ai bonus, l’affare complessivo dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro.

Per l’attacco, invece, il primo nome è quello di Kostic dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe finire in uno scambio con Cengiz Under, di rientro dal prestito al Leicester.

In uscita verso la rescissione Fazio, Santon e Pastore. Sul mercato i vari Pau Lopez, Olsen e Nzonzi. Da valutare la permanenza o meno di Florenzi. Ipotesi prestito per Carles Perez e Calafiori.