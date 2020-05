Roma, il ritorno di Baldini: Vertonghen può essere il primo colpo

In attesa di definire il passaggio di consegne a Friedkin, il presidente della Roma Pallotta sarà chiamato a gestire ancora per qualche mese il club giallorosso e lo farà facendosi affiancare nuovamente da Franco Baldini.

Il dirigente tornerà a dare una mano alla Roma e svolgerà il ruolo di consulente esterno per le operazioni di mercato. L’obiettivo è aiutare il direttore sportivo Petrachi a sistemare i conti e tessere una rete di mercato grazie ai numerosi contatti di cui dispone, soprattutto in Premier League.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il quarto capitolo della storia tra Baldini e la Roma potrebbe aprirsi con un colpo di mercato in arrivo proprio dalla Premier, il nome è quello di Jan Vertonghen, difensore centrale del Tottenham e della nazionale belga.

Non fu Baldini a portarlo a Londra nel 2012, ma l’ottimo rapporto tra i due è maturato nel tempo e potrebbe rivelarsi decisivo per il passaggio del centrale in giallorosso. Passaggio che avverrebbe a parametro zero dato che il giocatore è in scadenza di contratto con gli Spurs.

La Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto il massimo del tetto salariale imposto dalla società per i nuovi arrivi: 3 milioni di euro a stagione. Vertonghen ha numerose offerte e deciderà nelle prossime settimane, ma è tentato dall’ipotesi Roma, consigliata da un dirigente che conosce bene.