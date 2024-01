Roma, il Siviglia vuole Azmoun

Il Siviglia sta ancora cercando di sfruttare al meglio le proprie opzioni nella finestra di trasferimento invernale. Il club non esclude l’arrivo di un altro attaccante, che potrebbe essere proprio il giallorosso

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, si starebbero intensificando i contatti tra Siviglia e Bayer Leverkusen per Serdar Azmoun. L’attaccante iraniano piace e non poco agli spagnoli, che lo vorrebbero per il proprio attacco.

Per ora la Roma non si è espressa sulla situazione, avendolo preso in prestito, ma i contatti tra le due società sembrerebbero iniziati. Intanto, i colloqui tra spagnoli e tedeschi starebbero andando ad oltranza con il Siviglia che potrebbe garantire l’acquisto immediato. Il giocatore, però, non sarà disponibile almeno fino a febbraio e difficilmente vorrà interrompere in anticipo il prestito.

Legato alla Roma?

Il giocatore dopo una delle ultime sfide ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quando sono arrivato, era come se la gente non mi volesse. Ora invece ho un ottimo rapporto col pubblico. Io ho subito pensato di dover lavorare tanto e sono davvero felice di essere un calciatore della Roma e come tutti io sono pronto a morire per questa squadra”.

Il calciatore è attualmente in prestito dal Bayer Leverkusen e i giallorossi hanno un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro per la prossima estate. Il calciatore, però, potrebbe finire per non essere riscattato. Conosciamo i problemi economici della Roma, che difficilmente passeranno così a cuor leggero. La prossima estate è possibile venga ceduto anche qualche pezzo pregiato, con Azmoun che fino a giugno sembra avere il posto assicurato.