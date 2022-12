Roma, il sogno resta Depay

Memphis Depay potrebe presto accasarsi in Italia, con la Roma di José Mourinho che sembra intenzionata a prenderlo

Il Barcellona non sembra puntare più su di lui, così Memphis Depay potrebbe lasciare definitivamente la Spagna per accasarsi altrove. Il calciatore olandese, attualmente impegnato in Qatar con la sua nazionale, sembra intenzionato a lasciare a fine contratto. Alcune squadre che si sarebbero mosse per averlo già da gennaio.

Il giocatore va in scadenza a fine stagione, a giugno 2023 sarà libero, con la Roma di José Mourinho che si sarebbe mossa d’anticipo per provare ad averlo in prestito già dal mese di gennaio. Il calciatore sembrerebbe gradire la destinazione, dopo che in estate è stato sedotto e abbandonato dalla Juventus.

Intanto in Qatar

Il giocatore, intanto, continua ad essere impegnato con la nazionale olandese ai mondiali di calcio 2022. Qualche giorno fa ha rilasciato alcune dichiarazioni forti su se stesso, definendosi come un’arma in più per l’Olanda. Parole che lasciano presagire tanto bene anche per il futuro, specialmente perché sta disputando un buon mondiale.

Ecco cosa ha detto: “Il mio corpo mi trasmette buone sensazioni. Il ritmo e la forma, poi, sono concetti relativi: posso sempre fare un’azione o un gol decisivo. Fortunatamente abbiamo molti giocatori di talento, come ad esempio Cody Gaklpo. Ma con un Memphis in forma abbiamo maggiori possibilità di andare avanti nel torneo”. Per il mercato ci sarà da aspettare, ma intanto la Roma fiuta il colpo. Il giocatore già a gennaio potrebbe arrivare nella sua nuova squadra, che potrebbero essere i giallorossi.