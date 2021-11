Roma, il Tottenham di Antonio Conte piomba su Zaniolo

Gennaio è alle porte e in casa Roma ci si aspetta molto movimento, sia in entrata che in uscita. Questo perché la società proverà sicuramente ad accontentare José Mourinho, che vorrebbe qualche altra pedina per completare la rosa.

Per giocatori che arriveranno, altri dovranno necessariamente dire addio. La lista dei sacrificabili è lunga, ma vi potrebbero essere anche sorprese inaspettate. Su tutte, Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista italiano sta infatti vivendo una stagione tutt’altro che rosea.

I suoi numeri quest’anno sono impietosi: 0 gol, 0 assist e 3 cartellini gialli in 11 presenze. Un Zaniolo irriconoscibile rispetto alle scorse stagioni. Addirittura nelle ultime uscite stagionali José Morinho ha iniziato ad escluderlo dalla squadra titolare, facendogli capire di non essere più fondamentale per il club.

Ed intanto le ultime voci di calciomercato raccontano di un forte interesse del Tottenham. Zaniolo sarebbe infatti una richiesta specifica di Antonio Conte, che conosce bene il ragazzo dopo averlo osservato da vicino durante l’ultimo campionato di Serie A.

Da una parte un calciatore non proprio contentissimo, dall’altra un club inglese molto interessato all’acquisto. Insomma, i presupposti per il trasferimento ci sono tutti. Bisogna capire cosa ne pensa la Roma ed il diretto interessato. Attualmente comunque la valutazione di Zaniolo si aggira intorno ai 40 milioni di euro.