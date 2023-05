Roma, il Valencia spinge per Kluivert

Il Valencia starebbe lavorando incessantemente per provare a trattenere il giocatore, con Kluivert che sarebbe contento di una permanenza

Il Valencia CF sta lavorando duramente per trattenere il giovane talento olandese Justin Kluivert e ha già avviato una trattativa con il suo attuale club, l’AS Roma. Kluivert, arrivato al Mestalla in prestito dal club italiano, ha dimostrato un rendimento eccezionale, tanto che i valenciani vogliono tenerlo a tutti i costi.

L’accordo di prestito tra i due club prevede un’opzione di acquisto per 15 milioni di euro. Tuttavia, il Valencia, a causa della sua situazione finanziaria, non può permettersi questa cifra. Per questo motivo, il club valenciano sta cercando formule alternative per garantire che il 24enne continui a vestire la maglia degli spagnoli.

La situazione

Una delle opzioni sul tavolo è un nuovo prestito di un anno, che permetterebbe al Valencia di godere del talento di Kluivert in campo e allo stesso tempo di guadagnare tempo per risolvere i problemi finanziari. Tuttavia, la Roma potrebbe avere altre idee in mente, dato che le eccellenti prestazioni del giocatore nella Liga hanno evidenziato il suo valore sul mercato.

Il Valencia, consapevole dell’importanza di Kluivert per la squadra, non lesinerà sforzi per raggiungere un accordo con la Roma. La dirigenza valenciana è fiduciosa di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e che permetta al giocatore di rimanere una parte fondamentale del progetto sportivo del club. Kluivert è riuscito a segnare 8 gol e a condividere due assist, risultando uno degli attaccanti più importanti e pericolosi della squadra in questa stagione e uno dei pochi giocatori di spicco della rosa.