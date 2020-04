Roma in pole position su Gotze: ecco perché può arrivare

I giallorossi sono in vantaggio sulla concorrenza per il trequartista in uscita dal Dortmund. Le ultime

L’emergenza coronavirus sta avendo un impatto molto pesante sui bilanci dei club, una notizia non certo positiva in vista della sessione estiva di mercato. Molte società per far fronte alle perdite potrebbero essere costrette a tagliare il monte ingaggi e cedere pezzi pregiati, in entrata, invece, tenterebbero di sfruttare le occasioni a basso costo che il mercato sa offrire.

GIORNI CALDI – Tra i club più attivi in chiave mercato negli ultimi giorni c’è la Roma del direttore sportivo Petrachi, pronto a sfruttare le opportunità che si presenteranno. Non è un caso che in cima alla lista delle preferenze ci sia Mario Gotze, attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e libero a parametro zero dal prossimo luglio.

CANALE PREFERENZIALE – Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi anche il Napoli ha fatto un sondaggio, ma ha trovato i giallorossi in pole position. Petrachi lavora all’affare da tempo e vanta una corsia preferenziale.

INGAGGIO – Al momento l’ostacolo maggiore riguarda le richieste di ingaggio del tedesco, che superano i 5 milioni di euro l’anno. Ostacolo che Petrachi cercherà di superare nelle prossime settimane.

Gotze è tornato al Dortmund dopo 3 anni al Bayern Monaco, ma il rendimento è andato in calando, soprattutto a causa di vari problemi fisici. Per tale motivo ha deciso di lasciare i tedeschi e ha rifiutato ogni offerta di rinnovo per provare una nuova esperienza. Roma è piazza gradita, Petrachi lo sa e proverà a portare a termine l’operazione low cost .