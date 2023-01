Roma in vantaggio per Odriozola

La Roma sembra essere passata in vantaggio per per Alvaro Odriozola e potrebbe prenderlo già da ora

Alvaro Odriozola lascerà quasi sicuramente il Real Madrid durante il mercato di gennaio, ma non si sa ancora verso quale destinazione. Il giocatore spagnolo piace in Italia, con Juventus e Roma pronte a riportarlo in Serie A.

La Roma, al momento, sembra la squadra più interessata però c’è un problema. Se non esce Rick Karsdorp i giallorossi non prendono nessuno. L’olandese è in uscita, come confermato dal direttore sportivo Tiago Pinto. Resta da capire quando andrà via, con la Juventus che punta anche essa a prenderlo.

Intanto Pruzzo

Qualche mese fa Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina ha parlato di dove potrebbe andare Odriozola. Ecco cosa ha detto: “La Juventus prenderà Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il giocatore è stato cercato nuovamente anche dalla Fiorentina: a Firenze non sono contenti di Dodò anche per il prezzo che i viola hanno dovuto sborsare, per questo motivo avevano pensato nuovamente all’esterno del Real, che ormai però andrà a Torino“.

Al momento sembrano parole di circostanza, specialmente perché i bianconeri sembrano avere altri obiettivi. Intanto, quasi un anno fa, Odriozola preparava il suo addio alla viola: “Nella mia testa e nel mio cuore mi sento pronto per il Real Madrid. È stato un grande anno. Questo è quello che ho detto al mio agente ed è l’obiettivo“. Parole forse un po’ troppo premature, specialmente perché ora sembra destinato a salutare la casa blanca già dal mese di gennaio.