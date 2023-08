Roma, incognita Matic: tra la Francia e la permanenza

Preso lo scorso anno a parametro zero, dopo essersi liberato dal Manchester United, Nemaja Matic era arrivato a 34 anni sotto lo scetticismo generale di diversi sostenitori giallorossi e non solo. All’epoca c’erano molte icognite: l’età avanzata, la condizione fisica, la sua proprensione agli infortuni e una forma fisica da recuperare. Il serbo però, ci ha messo poco tempo per diventare uno dei pilastri della formazione di Mourinho, garantendo prestazioni eccellenti a centrocampo.

L’ex Manchester e Chelsea si è conquistato sul campo la permanenza per un altro anno nella società capitolina con un importante ingaggio, da circa 3,5 milioni di euro. Improvvisamente, nelle ultime settimane è scoppiato un caso riguardante il giocatore serbo, che potrebbe lasciare il club giallorosso.

Il centrocampista classe 1988 non è stato convocato per la sfida amichevole contro il Tolosa (persa 2-1), dietro alla sua assenza, ufficialmente per problemi fisici, ci sarebbero ragioni legate al mercato. L’ex Chelsea e Manchester United ha infatti trovato l’accordo con il Rennes per un contratto annuale e spinge per trasferirsi subito in Francia. Una mossa sorprendente: la Roma non ha mai avuto intenzione di cederlo, ha sempre considerato Matic importante sul campo e dentro lo spogliatoio, per questo è rimasta spiazzata dalla presa di posizione del numero 8.

Vista l’aria che tira a Roma e alcune incomprensione col “gruppo degli italiani”, il giocatore sarebbe infatti tentato dalla possibilità di trasferirsi al cub francese, pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da tre milioni di euro netti a stagione. Situazione che avrebbe molto sorpreso Mou, con cui il mediano, stando a Calciomercato.com, avrebbe avuto anche un’accesa discussione.

Un’altra grana da affrntare per il tecnico portoghese, già scontento dell’immobilismo sul mercato da parte della sua società, si trova ad affrontare l’ennesimo problema in casa Roma. Una sua partenza sarebbe un duro colpo da assorbire, dato che lascerebbe un vuoto importante in una rosa già molto corta e senza uomini di un certo spessore tecnico e caratteriale.