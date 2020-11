Roma, interesse per Soppy del Rennes: affare da 15 milioni

Nuovo nome per la retroguardia giallorossa, piace il talento francese in forza al Rennes

La Roma si è resa protagonista di un ottimo inizio di stagione, è terza in classifica e guida il girone di Europa League, risultati che bisognerà confermare nel lungo percorso per ambire a traguardi importanti. Una mano dovrà arrivare anche dal mercato, dato che la rosa di Fonseca è corta in alcuni reparti.

A finire sotto osservazione è il reparto arretrato, in particolare le corsie esterne. Dal punto vista numerico Fonseca è coperto, il tecnico è soddisfatto delle prestazioni di Spinazzola, Karsdorp e Bruno Peres, mentre Santon e Calafiori a causa di infortuni e covid hanno faticato a trovare spazio.

Il terzino ex Inter è sul mercato e qualora andasse via servirà rimpiazzarlo. Stando a quanto riporta stamani Il Tempo, l’ultimo nome in orbita giallorossa per la fascia sinistra è quello di Brandon Soppy, 18enne terzino del Rennes.

Il giovane esterno è ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama francese e nonostante la giovane età in questa stagione sta giocando con continuità, come dimostrano le 5 presenze in Ligue 1 e la gara disputata in Champions contro il Siviglia.

La Roma l’ha messo nel mirino, ma la valutazione del Rennes è alta (circa 15 milioni di euro). I giallorossi, però, potrebbero sfruttare la carta Nzonzi, in prestito secco al club francese.