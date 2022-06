Roma, intreccio con il Milan: se parte Zaniolo si punta a Berardi

I giallorossi potrebbero puntare a Domenico Berardi nel caso in cui Zaniolo dovesse partire. Su entrambi i giocatori c’è il Milan di Pioli

Le strade di Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi sembrano, inevitabilmente, incrociarsi. Sia Milan che Roma sembrano puntare al talento calabrese, mentre – allo stesso tempo – i rossoneri puntano al talento giallorosso.

Nel caso in cui Nicolò Zaniolo dovesse partire, la Roma andrebbe forte sul giocatore del Sassuolo con il Milan che – però – potrebbe dare forte concorrenza se il giocatore della Roma non dovesse trasferirsi in rossonero. Entrambe le trattative sono difficili e delicate, con in ballo milioni di euro. La Roma, infatti, chiede tanto per il calciatore italiano a fronte anche di una buona stagione per lui.

Tanti soldi sul tavolo

La Roma ha intenzione di vendere Zaniolo davanti un’offerta valida – è ormai appurato – e sembrerebbe esserci la cifra che la società vuole. Sono circa 60-65 milioni quelli che i capitolini vorrebbero per far partire il centrocampista ex Inter, soldi che permetterebbero anche di fare più di un colpo. I giallorossi puntano Douglas Luiz, Joao Moutinho, Asllani e Isco. Anche se quest’ultimo sembra possa trasferirsi in Spagna, probabilmente al Siviglia.

Dopo l’ormai quasi ufficiale arrivo di Nemanja Matic servirà qualcun’altro a centrocampo, oltre che qualcuno che possa ricoprire anche il ruolo di esterno. Domenico Berardi sembra essere il profilo giusto, con il Sassuolo che vuole almeno 30-35 milioni per farlo partire. La Roma potrebbe sfruttare la clausola sulla rivendita di Davide Frattesi per abbassare le pretese neroverdi o inserire altri prospetti del proprio vivaio.