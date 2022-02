Roma, ipotesi Denayer a parametro zero: anche Juve e Napoli sul difensore

La Roma non sta vivendo un momento sereno per quanto riguarda i risultati. La squadra giallorossa non vince dal 23/01, quando si impose fuori casa contro l’Empoli per 4 a 2. Poi il pareggio amaro contro il Genoa, la brutta sconfitta contro l’Inter e i due 2-2 registratisi in rimonta contro Sassuolo e Hellas Verona.

Appena 3 punti nelle ultime 4 partite non aiutano di certo a risollevare il morale dell’ambiente. A mancare è anche un’identità di gioco, che José Mourinho non pare ancora aver donato alla squadra nonostante gli innesti da lui richiesti.

Ciò che pare certo comunque è che i lavori in corso in quel di Roma non si sono mai fermati, e continueranno ad oltranza per costruire al meglio la rosa per la prossima stagione. Proprio per raggiungere l’obiettivo di crescita costante, Tiago Pinto nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dal portale Asromalive.it, avrebbe messo gli occhi su Jason Denayer.

Il difensore belga del Lione infatti non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club francese e potrebbe quindi cambiare aria a fine anno. Ovviamente l’occasione di un possibile parametro zero ha scatenato per il calciatore interessi di altri club, anche dalla Serie A stessa.

Sempre dall’Italia si sono mossi per Denayer infatti Juventus e Napoli. La Roma monitora la situazione ed è pronta a trattare con il calciatore, ma la concorrenza è folta ed agguerrita. L’interesse comunque c’è.