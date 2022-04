Roma, Ivan Juric chiede Kumbulla al Torino per sostituire Bremer

La Roma di José Mourinho, dopo un lungo periodo di alti e bassi, pare finalmente aver ingranato e preso forma. Queste ultime gare stagionali contano ancora molto per la squadra giallorossa, ed in ballo ci sono parecchi obiettivi.

Attualmente al quinto posto in classifica, il team capitolino può ancora aspirare al difficile ma non impossibile quarto posto, distante ora 5 lunghezze. E intanto fondamentale sarà difendere un posto valevole per la qualificazione alla prossima Europa League, a discapito delle concorrenti Atalanta e Lazio.

Senza dimenticare la corsa della Roma alla vittoria della Conference League, obiettivo che sembra alla portata della squadra di Mourinho. E se da un lato il campo ha ancora molto da dire, dall’altro la dirigenza giallorossa sta già preparando il futuro, con la stagione 2022/23 ormai alle porte.

Il progetto tecnico ben avviato di José Mourinho ha come naturale conseguenza una consistente sessione estiva di calciomercato, volta a soddisfare le esigenze del tecnico portoghese. Secondo quanto riportato da Asromalive nelle ultime ore, sono ben 4 i colpi che la dirigenza giallorossa vorrebbe mettere a segno.

Ma per giocatori che arrivano, devono necessariamente esserci altri che escono. In tale direzione sono da inquadrare le recenti voce che indicano il difensore centrale Kumbulla come possibile partente. Su di lui infatti è forte il corteggiamento del Torino, con Ivan Juric pronto ad accogliere il suo ex calciatore per sostituire la sempre più probabile cessione di Bremer.