Roma, Juan Jesus in uscita: ci pensa il Cagliari, Fiorentina defilata

Tra i giocatori sul piede di partenza in casa Roma c’è il brasiliano Juan Jesus, mai entrato nel giro di rotazioni del tecnico Fonseca e ormai separato in casa all’interno di Trigoria. Per il difensore la cessione nella prossima finestra estiva pare inevitabile.

La notte della straordinaria impresa con il Barcellona è un lontano ricordo, Juan Jesus fu uno dei grandi protagonisti della sfida, ma con l’addio di Di Francesco, l’approdo di Ranieri e infine di Fonseca, lo spazio via via si è ridotto.

Sulla questione nei giorni scorsi è stato interpellato Roberto Calenda, agente del brasiliano, che ai microfoni di Calciomercato.com, ha lamentato la scarsa considerazione della Roma nei confronti del suo assistito:

“Non è stata una stagione positiva. Dopo 4 anni all’Inter e 4 alla Roma e dopo aver partecipato da protagonista alla partita forse più bella della storia recente della Roma (contro il Barcellona, ndr) ci aspettavamo una considerazione diversa. Dopo un precampionato perfetto, anche Juan ha sbagliato nella prima di campionato contro il Genoa. Come altri. Lo riconosco. Ma da quel giorno non ha più giocato titolare. A eccezione di adesso dove sta recuperando da un piccolo problema muscolare, è sempre stato a disposizione senza mai essere chiamato in causa. Che avrà fatto mai? Mi sembra sinceramente esagerato volerlo escludere per forza sempre. Anche altri hanno commesso errori eppure hanno avuto chance per rimediare. Lui no. Neanche in Coppa Italia Fonseca lo ha messo in campo. Molto strano”.

Juan Jesus è in scadenza di contratto nel 2021 ma l’alto ingaggio complica la cessione. Sulle sue tracce al momento c’è il Cagliari, ma i rapporti con la Roma dopo l’affare Olsen sono tutt’altro che positivi. Sembra essersi defilata, invece, la Fiorentina, che a gennaio aveva effettuato qualche sondaggio.