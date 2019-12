Roma, Juan Jesus verso il Bologna: affare da 6/7 milioni di euro

La Roma batte 4-1 la Fiorentina al Franchi e chiude nel migliore dei modi il 2019, ora la società giallorossa in attesa del ritorno in campo potrà concentrarsi sulla sessione invernale di mercato: l’obiettivo è piazzare gli esuberi e rinforzare la rosa, in particolar modo l’attacco, dove manca una vera alternativa a Edin Dzeko.

VALIGIE PRONTE – Tra i probabili partenti c’è Juan Jesus, il centrale brasiliano non gioca da settembre, chiuso dalla coppia Smalling-Mancini e scavalcato nelle gerarchie da Cetin, che ben si è messo in luce quando è stato chiamato in causa. Sulle tracce di Jesus c’è il Bologna, pronto a portarlo in Emilia a gennaio.

CONTATTI – Nei giorni scorsi il club rossoblù ha avuto contatti con l’entourage del giocatore, da risolvere il nodo legato all’alto ingaggio percepito dal brasiliano, ma le parti sono ottimiste.

VALUTAZIONE – La Roma nel frattempo ha già fatto presenti le proprie richieste per lasciar partire il giocatore: il direttore sportivo Petrachi valuta il cartellino sui 6/7 milioni di euro. Possibile che l’operazione vada in porto con la modalità del prestito con diritto o obbligo di riscatto.