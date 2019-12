Roma, Juan Jesus verso il Bologna: occhi su Pau Torres

Il centrale della Roma è in partenza, Petrachi per sostituirlo pensa al difensore del Villarreal

Tra i giocatori meno impiegati in questa prima parte di stagione da Paulo Fonseca c’è Juan Jesus, il difensore brasiliano è finito in fondo alle gerarchie del tecnico, scavalcato anche dal turco Cetin, che ben si è contraddistinto quando è stato chiamato in causa.

VALIGIE IN MANO – Per tale motivo gli agenti dell’ex Inter sono alla ricerca di una nuova sistemazione già nel mercato di gennaio. In pole al momento c’è il Bologna, pronto a prelevare il giocatore in prestito fino a fine stagione con diritto o obbligo di riscatto. L’unico nodo al momento è quello relativo all’alto ingaggio del brasiliano, ma la Roma sembrerebbe disposta a pagare parte dello stipendio per concludere l’operazione.

SOSTITUTO – Nel frattempo il direttore sportivo Petrachi lavora al possibile sostituto, stando a quanto riportato da Don Balòn, il ds leccese segue da vicino il profilo di Pau Torres, difensore di proprietà del Villarreal.

CONCORRENZA – Il centrale classe 97′ ha collezionato finora 19 partite, tra campionato e Copa del Rey, segnando anche una rete. Sulle sue tracce ci sono Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, ma nonostante la folta concorrenza Petrachi è pronto all’assalto per regalare il centrale a Fonseca.