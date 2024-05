Roma, Kalimuendo per sostituire Lukaku

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb,

La Roma dovrà prendere una decisione sul ruolo di numero 9 in estate e il direttore Florent Ghisolfi sta pensando di puntare su Arnaud Kalimuendo per sostituire Romelu Lukaku. Oltre a Tammy Abraham, i giallorossi riabbracceranno Andrea Belotti dopo sei mesi di prestito alla Fiorentina.

Le ultime sul mercato giallorosso

Secondo Tuttomercatoweb, la dirigenza ha spinto per portare l’attaccante francese a Lens un paio d’anni dopo il suo debutto in Ligue 1 con il Paris Saint Germain. Con Les Sang et Or ha realizzato 21 gol e 6 assist in 65 partite, in periodi di prestito consecutivi. Alla fine il Rennes lo ha acquistato per 20 milioni di euro nel 2022.

La valutazione di Kalimuendo è salita nelle ultime campagne acquisti, quindi la Roma dovrà spendere una cifra considerevole per accaparrarselo. In 78 partite con la squadra bretone è andato in rete 22 volte e ha messo in rete 10 assist per i compagni. Un bottino non da nulla per un attaccante che ha, comunque, tanto ancora da dimostrare.

Probabilmente i giallorossi non proveranno nemmeno a riportare Lukaku dal Chelsea. L’attaccante potrebbe riunirsi con Antonio Conte al Napoli, con il tecnico leccese che potrebbe spingere per riaverlo con sé. Sardar Azmoun sarà probabilmente trattenuto dopo un periodo in prestito che è risultato abbastanza buono, nonostante gli alti e i bassi. Si tratterà con il Leverkusen per un abbassamento del riscatto. Il futuro del loro attacco passa attraverso ciò che accadrà con Tammy Abraham. Potrebbe ricevere qualche proposta dalla Premier League, come ad esempio dall’Aston Villa che da tempo lo tiene sott’occhio.