Roma: Karsdorp in uscita e Bellerin al suo posto?

I social si scatenano da giorni su Karsdorp, con il giocatore bersagliato da tutti. Al suo posto potrebbe arrivare Bellerin

L’ennesimo brutto errore di Rick Karsdorp costa caro alla Roma, che pareggia contro il Sassuolo. I giallorossi e tutto il clima intorno a loro sembrano non essere propriamente sereni tanto che c’è chi lo vorrebbe veder fuori.

A fine partita Mourinho ha sbottato, dicendo: “un giocatore poco professionale, gli ho consigliato di cercarsi una squadra a gennaio“. Parole dure, che potrebbero essere proprio in direzione del calciatore olandese. C’è chi, invece, non ne può più di lui e lo dice apertamente.

Chi arriva al suo posto?

Bellerin potrebbe essere il suo naturale sostituto. Il giocatore viene da una buona stagione con il Betis, ma non sta giocando con il Barcellona. Intanto su Karsdorp Pruzzo è andato giù pesante. Ecco cosa ha detto: “L’olandese non è da Roma, lo dico da tanto tempo. Spero che si trovi presto un’altra squadra. Non vorrei che Mourinho pensasse di non continuare ad allenare la Roma, come alcuni sperano. Io spero che lui rimanga a Roma altri dieci anni. A questa squadra servono due o tre rinforzi di livello”.

Parole abbastanza pesanti, che di sicuro fanno capire come sia l’umore nella capitale. Il calciatore ora dovrà farsi perdonare quegli errori di troppo, anche se la sensazione è quella di un giocatore che a gennaio potrebbe far sul serio i bagagli e trasferirsi altrove. La Roma ha bisogno di giocatori motivati per competere su tutti i fronti.