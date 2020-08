Roma, Kolarov ad un passo dall’Inter: Calafiori verso la promozione in prima squadra

Il terzino ha dato l'assenso al trasferimento in nerazzurro. La Roma ha già in casa il sostituto

Dopo tre stagioni con la maglia della Roma Aleksandar Kolarov è ad un passo dal lasciare la capitale. Il terzino serbo è molto vicino al trasferimento all’Inter di Antonio Conte, che nella giornata di ieri ha dato una brusca accelerata alla trattativa.

Kolarov aveva già deciso di lasciare la Roma e l’Inter non appena ne è venuta a conoscenza si è mossa in tempi rapidi. Il serbo sul piatto aveva numerose offerte ma ha deciso di accettare quella nerazzurra senza indugio.

Per chiudere la trattativa manca l’accordo economico con la Roma. Il terzino è in scadenza nel 2021 e i giallorossi per lasciarlo andare chiedono un indennizzo. Dopo aver trovato l’intesa sulle cifre la trattativa sarà in discesa.

Dal canto suo la Roma potrebbe non intervenire sul mercato per sostituire il giocatore ma affidarsi ad uno dei talenti provenienti dalla Primavera. Stiamo parlando di Riccardo Calafiori, terzino classe 2002 che piace moltissimo a Fonseca.

Il tecnico nell’ultima gara di campionato contro la Juventus gli ha concesso l’esordio da titolare e l’esterno non ha deluso le aspettative. Con l’addio di Kolarov, dunque, potrebbe arrivare il salto definitivo in prima squadra, dove si giocherebbe il posto da titolare a sinistra con Spinazzola.