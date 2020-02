Roma, Kolarov in calo: il Bologna chiama

Non è un periodo positivo per la Roma di Paulo Fonseca, nella serata di ieri i giallorossi sono riusciti a battere 1-0 il Gent in Europa League, ma la prestazione ancora una volta non è stata sufficiente. Tra i giocatori maggiormente in calo in questo inizio di stagione c’è Aleksandar Kolarov, apparso poco lucido nelle ultime uscite e non al meglio della condizione fisica.

BATTIBECCO – Il terzino serbo ha un carattere forte e in occasione della sfida con il Bologna ha risposto ai fischi che arrivavano dagli spalti. Reazione che non è piaciuta alla società, che ha deciso di multarlo e di tenerlo fuori per un paio di gare. Con il Gent Kolarov è tornato titolare ma la prestazione ancora una volta non è stata positiva.

FUTURO INCERTO – Nonostante il recente rinnovo fino al 2021, la permanenza del serbo alla corte di Fonseca è tutt’altro che scontata. La Roma sta lavorando sul mercato per rinforzare le corsie laterali di difesa e la conferma di Spinazzola potrebbe ridurre il minutaggio del giocatore nella prossima stagione.

BOLOGNA – Stando a quanto riporta Leggo, Kolarov al termine della stagione potrebbe accettare la chiamata del Bologna di Mihajlovic. Il tecnico sta spingendo per l’arrivo del terzino e l’ingaggio da 2 milioni di euro l’anno è pienamente alla portata del club emiliano. Quella rossoblu, dunque, è un’ipotesi concreta.