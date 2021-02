Roma, Koopmeiners nel mirino. L’agente: “C’è interesse, costa 20/30 milioni”

La Roma si guarda intorno alla ricerca di elementi interessanti in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi c’è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe ’98 dell’Az Alkmaar. Nelle ultime ore a confermare l’interesse dei giallorossi e di altri club italiani ci ha pensato direttamente l’agente del giocatore, Bart Baving, ai microfoni di Minutidirecupero. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Koopmeiners è un giocatore estremamente concreto ed efficace, ogni anno migliora un po’ in tutto, nei passaggi, nell’andare in gol, nella sua innata leadership. Credo sia arrivato per lui il momento di fare il salto a un livello successivo anche se probabilmente era già pronto l’anno scorso.

L’Italia gli piace moltissimo, sia dal punto di vista del campionato che del paese. Adora la cucina italiana e spesso ha fatto le vacanze lì da voi. Lì è stato al mare, ma ha anche visitato Roma, Firenze e Venezia. Conosce persino qualche parola in italiano.

Roma, Inter e Napoli? Non si sono mai spinte a compiere passi concreti, almeno finora. Manifestazioni di interesse quelle sì, ci sono state, ma mai nulla di più sin qui. In ogni caso si tratta di un giocatore che può ricoprire praticamente tutte le posizioni del centrocampo a prescindere da quale sia il sistema di gioco, inoltre è un leader vero, uno di quelli che servono a ogni squadra.

Non posso dirvi troppo, ma provo comunque a dirvi qualcosa: i club più avanti con i rispettivi interessi sono quelli italiani e quelli inglesi. C’è qualcosa anche in Germania, ma in Italia e Inghilterra l’interesse è più concreto. Poi alla fine sta sempre ai club. Valutazione sui 20-30 milioni? Si, più o meno l’orizzonte dovrebbe essere quello, ma poi decide l’AZ che conosce quelle che sono le ambizioni del ragazzo”.