Roma, la cessione di Villar al Celta Vigo può sbloccare il mercato

In casa Roma il morale non è ottimo. Le ultime prestazioni in campionato sono state opache, e sono culminate nella brutta sconfitta contro il Milan per 3 a 1. Ancor più chiaro diviene quindi che una mano dal mercato è ora ampiamente necessaria.

Il tecnico portoghese non si è mai ritenuto soddisfatto della rosa a disposizione, e ora più che mai il direttore sportivo Tiago Pinto è chiamato ad accelerare le operazioni in entrata, al fine di colmare alcune lacune presenti nell’organico giallorosso.

Nelle ultime ore è diventato ufficiale l’acquisto di Maitland-Niles, che potrà dare una grande mano alla squadra alternandosi sulla fascia con Rick Karsdrop. Una grande priorità della Roma sul mercato rimane però l’acquisto di un centrocampista centrale.

In tale direzione, gli scenari potrebbero sbloccarsi grazie alla cessione di Gonzalo Villar. Secondo quanto riportato dal media iberico elgoldigital.com, il centrocampista centrale spagnolo sarebbe ad un passo dal Celta Vigo.

Una volta ufficializzata la cessione, la Roma avrà le disponibilità economiche per provare l’affondo decisivo nella trattativa per il nuovo rinforzo. I nomi a tale proposito sono tanti e nei prossimi giorni sarà fatta una scelta. José Mourinho spera di avere un nuovo centrocampista centrale già all’inizio della prossima settimana, così da poterlo già sfruttare per la gara di campionato contro il Cagliari.