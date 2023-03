Roma: la ferma volontà di Justin Kluivert

Kluivert avrebbe espresso la propria opinione riguardo il suo futuro. Il giocatore è ancora di proprietà della Roma

In prestito al Valencia, dove ha giocato anche suo padre, Justin Kluivert è chiaro: non tornerà alla Roma. L’attaccante olandese ha firmato per gli italiani nel 2018 dopo aver brillato per l’Ajax. Ma il rampollo di Patrick Kluivert non è riuscito a trovare spazio nella capitale italiana. L’ala ha trascorso le ultime tre stagioni in prestito. Prima al Nizza, poi all’RB Lipsia e in questa stagione al Valencia. Tornato a Roma in estate, Kluivert ha altri piani.

“Ho ancora un contratto con i giallorossi, ma per me è un capitolo chiuso”, ha dichiarato in un’intervista a Ziggo Sport: “Lo sanno anche loro. Lo sanno anche loro. Abbiamo un buon rapporto, ma dopo tutti questi prestiti sarebbe folle per me tornare; lo so, mi sono rassegnato. E questo è un bene. Penso che se potessi tornare indietro cambierei alcune decisioni, ma nella vita bisogna guardare avanti”.

Qualche parola anche sull’Ajax

Il giocatore ha anche parlato dell’addio all’Olanda. Ecco cosa ha detto: “Con il senno di poi, ripensandoci adesso, si potrebbe benissimo pensare che me ne sono andato troppo presto. Dove sarei ora se fossi rimasto all’Ajax? Un altro anno, o due. Chi lo sa. Forse sarei finito in panchina quell’anno, quando le cose sono andate molto bene in Champions League, o forse no. Forse sarei andato avanti. È difficile da dire”. Improbabile torni in Italia, almeno per ora, ma Kluivert sembra destinato ad una permanenza in Spagna.