Roma, la Fiorentina torna su Belotti se esce Nzola

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina potrebbe tornare su Andrea Belotti nel caso in cui Nzola lasciasse Firenze. Ipotesi però, al momento, poco percorribile

Nzola sta bloccando il mercato in entrata della Fiorentina. L’attaccante è collegato a doppio filo anche al mercato in uscita della Roma, ma non per motivi legati ad un suo approdo in giallorosso. Infatti, la Fiorentina è interessata a Andrea Belotti che potrebbe andare via già da questa sessione di calciomercato dalla Capitale.

Il gallo, però, potrebbe non arrivare in viola proprio per l’attaccante ex Spezia. Il giocatore, infatti, vuole riscattarsi a Firenze e se non esce la società non può fare operazioni in entrata. Il perché? Beh, trattasi semplicemente di una questione di liste per le competizioni.

Dove andrà Belotti?

Dopo il 2-1 all’Al Shabab Daniele De Rossi ha parlato del suo attaccante, dicendo: “Io Andrea lo conosco da diversi anni, conosco il calciatore e il ragazzo. Conto su di lui, è chiaro e non c’è neanche bisogno di ribadirlo: nei comportamenti è esemplare, è un ragazzo a modo e delle sue qualità in campo parla la sua storia personale”.

Intanto, il giocatore ha mercato sia in Germania che in Spagna. A volerlo sarebbero il Wolfsburg e il Real Betis, che hanno già approcciato la Roma negli scorsi giorni. Difficile prevedere cosa accadrà, ma la possibilità che l’addio dell’attaccante è concreta. Una cosa è sicura: se Nzola non va via dalla Fiorentina, Belotti non andrà a giocare a Firenze. Il mercato della viola potrebbe essere già chiuso.