Roma, la Juventus fissa il prezzo per Huijsen

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Juventus avrebbe richiesto circa 30 milioni di euro alla Roma per intavolare una trattativa per Dean Huijsen. Il giovane olandese sta disputando un’ottima seconda parte di stagione nella capitale

La crescita di Dean Huijsen è sotto gli occhi di tutti. Il giovane olandese sta bruciando, piano piano, tutte le tappe e rischia di diventare croce e delizia per la Roma. Attualmente, infatti, il calciatore è in prestito secco ai giallorossi dalla Juventus che a fine stagione si ritroverà a riprenderlo e potrà deciderne il destino.

Per la Roma è una notizia pessima quella della sua esplosione improvvisa, specialmente perché l’intenzione di trattenerlo sembra non poter coincidere con la realtà. La Juventus, infatti, sembra aver alzato di tanto le pretese economiche per cedere a titolo definitivo il difensore.

La richiesta bianconera

La Juventus sembra non essere troppo motivata a cedere Huijsen, specialmente perché crede nel giocatore. Nel caso in cui, però, dovesse arrivare l’offerta giusta i bianconeri potrebbero venderlo. La richiesta attuale della Vecchia Signora è di circa 30 milioni di euro di base. Una cifra improponibile per la Roma, che in maniera quasi impossibile spenderà 30 milioni di euro per un singolo giocatore in una singola sessione.

Se la Juventus aprisse ad un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, abbastanza improbabile attualmente, si potrebbe iniziare a discutere. Ma la Juventus sembra intenzionata a fare di Huijsen un possibile tassello per la difesa che verrà. In estate potrebbe partire Bremer, cosa che porterebbe i bianconeri a necessitare un altro difensore. Dean Huijsen potrebbe essere il prescelto.