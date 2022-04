Roma, la Juventus piomba su due giallorossi: la situazione

La stagione calcistica 2021/22 è ormai agli sgoccioli e per tale motivo le varie società stanno iniziando già a guardare il futuro. Su tutte in Serie A sembra molto attiva la Juventus, che dopo il ‘nuovo’ anno zero di Massimiliano Allegri proverà in tutti i modi a tornare ai fasti di un tempo.

Il tecnico toscano, dopo un inizio molto difficile, ha provato a raddrizzare la stagione bianconera, avvicinandosi alle prime posizioni e mettendo nel mirino il quarto posto, valevole per la qualificazione alla prossima Champions League. Si tratterebbe di un risultato non scontato, soprattutto dopo le prime giornate della stagione.

Allegri comunque è stato chiaro con la dirigenza. L’obiettivo è tornare subito ad essere competitivi, e per farlo ci sarà bisogno di una campagna acquisti importante. In tale direzione un primo aiuto dal mercato è già arrivato a gennaio, quando a Torino è atterrato Dusan Vlahovic.

Per la prossima sessione di mercato invece, due tra i principali obiettivi militano in Serie A, e più precisamente tra le fila della Roma. Si tratta di Zaniolo e Cristante. Mentre l’interesse per il primo è ormai risaputo, più recente è invece il nome del secondo.

A riportare la notizia ci ha pensato La Stampa nelle ultime ore. Secondo quanto si apprende, Massimiliano Allegri tornerebbe a lavorare molto volentieri con Cristante, dopo averlo già allenato in passato quando entrambi erano al Milan.