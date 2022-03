Roma, la Juventus piomba su Zaniolo per sostituire Dybala

Nelle ultime ore è arrivata la clamorosa ufficialità: Paulo Dybala e la Juventus si separeranno a fine stagione. L’accordo per il prolungamento del contratto dell’argentino, che scadrà appunto nella prossima estate, non è stato trovato.

L’ultimo incontro tra le parti ha riportato una frattura insanabile, che ha come drastica conseguenza l’addio a parametro zero della Joya. L’entourage di Dybala chiedeva per il suo assistito un contratto da top player, che però la Juventus non ha voluto riconoscere.

L’attaccante ex Palermo è così libero fin da subito di firmare con un nuovo club, con cui accasarsi dalla prossima stagione. Dall’altra parte la Juventus sta iniziando a pensare a come sostituire il talento argentino. Il sogno è Nicolò Zaniolo della Roma.

Zaniolo è un grande pallino della Juventus e così, risparmiando sull’ingaggio di Dybala, l’assalto al gioiellino della Roma potrà essere tentato tra pochi mesi. Inutile dire che la Roma non vuole privarsi del proprio calciatore.

José Mourinho e la dirigenza sono allineati sull’indispensabilità di Nicolò Zaniolo per il progetto tecnico tattico giallorosso. Allo stesso tempo però è pur vero che offerte irrinunciabili dovranno per forza di cose essere prese in considerazione. Da capire dunque a tal proposito con quanta convinzione la Juventus proverà l’affondo in estate.