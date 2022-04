Roma, la Lazio ci prova per Mkhitaryan ma Mourinho chiede la permanenza

Il calciomercato a volte riserva delle sorprese a cui è difficile credere. Gli intrecci sono pressoché infiniti e gli obiettivi di mercato possono far nascere delle trattative anche tra squadre rivali per eccellenza.

A tale proposito nelle ultime ore il portale Tuttomercatoweb ha lanciato la clamorosa notizia secondo cui su Mkhitaryan della Roma sarebbe piombata proprio la Lazio, che dopo l’acquisto di Pedro dello scorso anno vorrebbe fare quindi un altro “sgarro” ai cugini rivali.

Ma non è tutto, perché a portare avanti la trattativa vi sarebbe Claudio Lotito, sceso in campo in prima persona per provare a convincere il fantasista armeno ad accettare il corteggiamento della Lazio.

Per Mkhitaryan dunque si prospetta un’estate molto vivace, soprattutto per quanto riguarda la sua situazione contrattuale. L’ex Borussia Dortmund è infatti in scadenza contrattuale a giugno 2022, e per tale motivo in estate sarà libero di trasferirsi a parametro zero in qualsiasi altro club.

Ovviamente la permanenza alla Roma non è però da escludere, anzi. Le prestazioni, soprattutto ultimamente, sono convincenti, e José Mourinho negli ultimi giorni si è già schierato favorevolmente in tale direzione: “Tutti vogliamo che Miki resti”. Probabile dunque che, con la fiducia di allenatore e di tutta la dirigenza, il matrimonio possa continuare felicemente.