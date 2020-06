Roma, la priorità di De Sanctis è trattenere Smalling: le ultime

L'ex portiere giallorosso prenderà in mano il mercato dopo la sospensione di Petrachi. Priorità al centrale inglese

Con la sospensione di Gianluca Petrachi dal ruolo di direttore sportivo, il mercato della Roma sarà gestito da Morgan De Sanctis con l’aiuto di Franco Baldini. L’idea è quella di proseguire il lavoro fatto dall’ex dirigente del Toro, cercando di confermare le note lieti di questa stagione.

La priorità per De Sanctis è la permanenza di Chris Smalling, perno della difesa di Fonseca. Il centrale è in prestito secco e la Roma sta tentando di trovare l’accordo con lo United per acquistarlo a titolo definitivo.

La trattativa non è semplice ma le parti nelle ultime ore sarebbero più vicine all’accordo. L’idea è quella di estendere il prestito di Smalling per un’altra stagione ed inserire il diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Nel frattempo i dirigenti giallorossi lavorano anche per l’attacco e hanno bloccato lo spagnolo Pedro, in scadenza di contratto con il Chelsea.

Stando a quanto riporta stamani il Corriere dello Sport, Baldini ha avvisato il Chelsea dell’intenzione di mettere sotto contratto l’ex Barça. Un gesto di correttezza volto a mantenere i buoni rapporti con il club inglese.