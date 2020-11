Roma, la richiesta di Fonseca per gennaio: El Shaarawy o Bernard

La Roma di Paulo Fonseca sta vivendo uno straordinario momento di forma, è terza in campionato grazie al successo di domenica con il Genoa e guida saldamente il girone di Europa League, ma per tenere il ritmo serviranno rinforzi.

La squadra con il passaggio al 3-4-2-1 sembra aver trovato equilibrio ed imprevedibilità, con gli esterni in grado di dedicarsi maggiormente alla spinta offensiva e i due trequartisti a dare imprevedibilità e qualità al reparto avanzato.

Proprio dall’attacco Fonseca ha ottenuto le migliori indicazioni, con Pedro, Mkhitaryan e Dzeko che hanno trovato rapidamente l’intesa e sembrano giocare insieme da una vita.

Tuttavia proprio in avanti la coperta è corta, dato che, in virtù dell’infortunio di Zaniolo e delle precarie condizioni di Pastore, al momento l’unica alternativa in avanti ai trequartisti è Carles Perez. Per tale motivo il tecnico ha chiesto un nuovo innesto nel mercato di gennaio e i primi nomi sarebbero già venuti fuori.

Stando a quanto riporta stamani Il Tempo, Fonseca vorrebbe uno tra Bernard dell’Everton e Stephan El Shaarawy, già vicino al ritorno nella capitale nell’ultima sessione di mercato.