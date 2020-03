Roma, l’agente di Veretout: “Passaggio al Napoli da non escludere per luglio”

Mario Giuffredi, agente del centrocampista della Roma Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in merito al suo assistito nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Marte.

Oggetto delle dichiarazioni è stato il recente interesse del Napoli verso il suo assistito. Il calciatore francese è stato vicinissimo al Napoli nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Poi i diversi intenti della dirigenza azzurra hanno fatto arenare la trattativa, con Veretout passato poi alla Roma. L’approdo del francese in azzurro avrebbe infatti probabilmente causato la cessione di Allan.

Retroscena molto interessante è però che Aurelio De Laurentiis ci abbia riprovato già a gennaio, questa volta trattando con la Roma. Nella sessione invernale però è mancato il tempo fisico per portare avanti una trattativa di tale spessore, con le parti che si aggiorneranno molto probabilmente in estate. Ecco quindi le parole di Mario Giuffredi a Radio Marte.

“So che De Laurentiis ha chiesto Veretout già a gennaio, ma non c’era il tempo necessario per intavolare la trattativa. Non escludo che potrà approdare al Napoli la prossima estate. Anche la Roma è in grande fermento, e potrebbe verificarsi una rifondazione. Credo che Jordan sia sempre piaciuto anche ad Ancelotti, ma il suo acquisto avrebbe comportato l’uscita di Allan dalla rosa, quindi non se ne fece più nulla”