Roma, l’agente di Veretout: “Resta al 99,9 % nella capitale”

Tra i giocatori al centro di numerose voci di mercato in casa Roma c’è Jordan Veretout, da tempo nel mirino del Napoli di Gennaro Gattuso. Il centrocampista è un elemento fondamentale della mediana di Fonseca e la società capitolina non l’ha mai messo sul mercato, per tale motivo resterà nella capitale anche in questa stagione.

Ad eliminare ogni dubbio ci ha pensato direttamente l’agente Mario Giuffredi, che ha confermato l’interesse dei partenopei ma ha ribadito che il giocatore resterà a Roma, dato che, pur volendo, non ci sarebbero i tempi per mettere in pedi un’eventuale trattativa con i giallorossi.

Ecco le dichiarazioni del procuratore ai microfoni di Radio Marte:

“La trattativa non c’è perché l’idea era che se vendevano Koulibaly potessero prenderlo. Io credo che sia molto molto molto difficile che possa realizzarsi una cosa del genere.

Oggi è venerdì, manca una settimana alla fine del mercato, è tutto troppo difficile. Bisognerebbe vendere Koulibaly e parlare con la Roma in 7 giorni, al 99,9% sicuramente rimane alla Roma”.