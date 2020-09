Roma, l’arrivo di Milik non si sblocca: la Juventus inizia a pensare ad un’alternativa a Dzeko

Le trattative più calde di questi giorni di calciomercato sono sicuramente quelle che interessano il valzer di attaccanti tra Napoli, Roma e Juventus. In linea di massima il centravanti della squadra azzurra Arkadiusz Milik dovrebbe andare a giocare nella squadra della capitale. Da qui il capitano giallorosso Edin Dzeko volerebbe in direzione Torino per diventare la nuova punta della squadra di Andrea Pirlo.

Tutto ciò solo in linea teorica però poiché l’effetto domino non è ancora avvenuto. Motivo? La trattativa tra Milik e la Roma sta facendo registrare alcuni problemi, soprattutto a causa del Napoli. Il centravanti polacco, tramite il suo agente, sta infatti cercando di risolvere alcuni problemi con la società partenopea, tra cui i mancati pagamenti dello stipendio di luglio e agosto e la richiesta di annullamento della multa emessa dalla dirigenza per l’ammutinamento dei calciatori.

La Juventus così sta aspettando impazientita, poiché la Roma non vorrebbe liberare Dzeko prima di essersi assicurata l’alternativa al bosniaco. Per convincere i giallorossi il club di Torino ha anche aumentato la propria offerta: ben 17 milioni da versare in un’unica soluzione.

Sotto consiglio di Andrea Pirlo inoltre la Juventus ha anche avviato la caccia al piano B. Dzeko non può essere aspettato in eterno, soprattutto perché il nuovo tecnico bianconero vuole trovare quanto prima la quadra giusta del proprio reparto offensivo.

Ecco allora che a breve potrebbero iniziare ad orbitare nuovi nomi intorno alla Juventus, probabilmente diversi da quelli di Giroud e Suarez fatti negli ultimi tempi. Da non escludere comunque che la Roma, convinta della proposta della Juve, potrebbe iniziare a cedere il proprio capitano per poi catapultarsi alla ricerca di un nuovo centravanti. In quest’ultimo scenario Milik rimarrebbe a Napoli da separato in casa.