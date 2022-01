Roma, l’arrivo di Nandez dal Cagliari dipende dalla cessione di Diawara

Ormai manca pochissimo al gong finale che sancirà la fine di questa sessione invernale di calciomercato. Per la Roma le trattative e i trasferimenti sono stati molti, ma qualcosa potrebbe ancora registrarsi in queste ultime ore.

José Mourinho infatti è ora più soddisfatto dell’organico a disposizione, ma potrebbe esserlo ancora di più con l’arrivo di un altro centrocampista centrale. Molto sono i nomi sulla lista del direttore sportivo Tiago Pinto, che prima deve però trovare una sistemazione in uscita per Amadou Diawara.

Il regista ex Napoli non è mai entrato nei progetti tecnico tattici di Mourinho e sta così aspettando la giusta proposta per salutare il club giallorosso. Su di lui l’interesse del Valencia sembra stia lentamente spegnendosi, dopo che tra le file del club spagnolo è arrivato in quest’ultima sessione di mercato Moriba dal Lipsia, di ruolo abbastanza simile.

Per Diawara però potrebbe aprirsi una prima italiana last-minute: il Venezia potrebbe essere pronto a scommettere sul centrocampista giallorosso, prelevando in prestito con eventuale diritto di riscatto.

La cessione di Diawara permetterebbe alla Roma di fiondarsi su un nuovo regista sul mercato. In pole position a tale proposito, sfumato Zakaria, vi è Nandez. Per cedere il calciatore uruguaiano Giulini, presidente del Cagliari, si accontenterebbe di un prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni di euro.