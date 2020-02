Roma, l’Arsenal fissa il prezzo per Mkhitaryan: operazione da 25 milioni

Henrikh Mkhitaryan può essere l’uomo in più della Roma per la seconda parte della stagione. Il trequartista armeno sembra aver messo alle spalle i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento negli ultimi mesi e si appresta a dare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi stagionali della squadra di Fonseca.

NUMERI – Nonostante i soli 951 minuti giocati fino a questo momento, Mikhitaryan è riuscito a collezionare 5 reti e 2 assist in 18 gare. L’armeno è in ottimo stato di forma e nell’ultima sfida con il Lecce è stato tra i migliori in campo. Probabile l’impiego dal primo minuto anche domani sera nella gara con il Gent.

SITUAZIONE CONTRATTUALE – Mkhitaryan è approdato alla Roma nella scorsa estate in prestito secco dall’Arsenal, ma i due club hanno già parlato della possibile permanenza nella capitale. La Roma, però, prima di prendere una decisione valuterà con attenzione il rendimento del giocatore fino a fine campionato, tenendo d’occhio la tenuta fisica.

PREZZO – Stando alle ultime indiscrezioni, l’Arsenal per il cartellino del giocatore chiede 25 milioni di euro. Per la Roma, che ne ha già versati 3 per il prestito oneroso, si tratterebbe di un’operazione da 22 milioni.