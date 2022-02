Roma, l’Arsenal pronto ad offrire Xhaka per Abraham: la situazione

Non è un bel momento in quel di Roma. La squadra giallorossa è reduce dalla brutta sconfitta per 2-0 contro l’Inter, che è costata l’uscita dalla Coppa Italia per la banda di José Mourinho. Il mercato di gennaio si è concluso e quindi non è possibile correre ai ripari, ma Tiago Pinto è già al lavoro per la squadra che verrà.

In particolare clamorose indiscrezioni di mercato sono spuntate nelle ultime ore dall’Inghilterra, sul sito Football.London. L’ipotesi teorizzata dal media inglese vede Granit Xhaka, oggetto dei desideri di José Mourinho, approdare a Roma in una trattativa che porterebbe Tammy Abraham tra le fila dell’Arsenal.

L’attaccante inglese infatti sarebbe una richiesta esplicita del tecnico dei gunners Arteta, il quale avrebbe pensato ad Abraham per sostituire Aubameyang. Al momento comunque appare molto difficile pensare ad Abraham lontano da Roma, dopo il matrimonio di inizio stagione tra il club giallorosso e il centravanti.

Certo, le cose potrebbero radicalmente cambiare nel caso in cui Abraham chiedesse esplicitamente la cessione, anche se tale situazione sembra scongiurata dal forte rapporto creatosi tra il numero 9 e il tecnico portoghese José Mourinho.

Insomma, si tratta di un rumors che probabilmente trova poco fondamento. Eppure l’interesse dell’Arsenal potrebbe essere concreto, e potrebbe appunto manifestrarsi proprio in occasione della sessione estiva di calciomercato