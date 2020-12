Roma, le richieste di Fonseca a gennaio: un attaccante e un terzino destro

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e la Roma sta studiando i rinforzi da regalare a Fonseca per terminare il campionato nelle prime quattro posizioni e raggiungere la qualificazione Champions, che consentirebbe alla nuova proprietà di programmare con serenità la prossima stagione.

Il tecnico della Roma ha chiesto due elementi: un giocatore per il reparto avanzato che sia in grado di giocare sia sull’esterno che sulla trequarti e un terzino di spinta per la corsia di destra.

Per l’attacco il primo obiettivo è Stephan El Shaarawy, in attesa della chiamata della Roma, che prima però dovrà trovare l’accordo con lo Shanghai Shenhua sulla formula del trasferimento, con i giallorossi che spingono per il prestito con diritto di riscatto. Occhio però all’occasione Lingard, in uscita dallo United.

Per il ruolo di terzino sembra complicarsi la trattativa per Reynolds del Dallas in virtù delle alte commissioni richieste dagli agenti. In pole position al momento ci sarebbe Jeremie Frimpong, esterno olandese classe 2000, che il Celtic valuta sui 15 milioni di euro.

La Roma non è disposta al momento a spendere tanto, ma potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto o obbligo di riscatto per dilazionare il pagamento. L’alternativa è Soppy, terzino classe 2002 del Rennes che potrebbe rientrare nell’operazione per il riscatto di Nzonzi, in prestito al club francese.